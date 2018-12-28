Эксперт назвал пиаром включение Ковтуна в базу данных «Миротворца»

Москва, 28 декабря. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко оценил попадание политолога Вячеслава Ковтуна, являющимся частым гостем на российских ток-шоу, в базу данных сайта «Миротворец». По его мнению, «не исключен вариант сведения личных счетов».

В четверг фамилия Ковтуна была включена в список скандального сайта «Миротворец». Отмечается, что киевский эксперт включен в черный список за «участие в антиукраинских пропагандистских российских мероприятиях и акциях за финансовое вознаграждение».

Охрименко в интервью НСН не исключил «вариант сведения личных счетов».

«На сегодня этот момент имеет место. Иногда базу «Миротворец» используют как политическую пиар-площадку. Могут с ее помощью контролировать неугодных властям», — считает аналитик.

При этом эксперт отметил, что на российском телевидении Ковтуна можно увидеть гораздо чаще, чем на украинском. В России, по его словам, политолог «гораздо более популярный персонаж».

Как сообщало Федеральное агентство новостей, ранее в эфире Первого канала Ковтун заявил, что для него «было реальным шоком» известие о базе данных «Миротворца». По его мнению, таким образом сайт хочет поднять свою упоминаемость в СМИ, чтобы «хайпануть перед Новым годом».

Знаменитый российский режиссер, сценарист, продюсер и общественный деятель Карен Шахназаров, часто встречающийся с Ковтуном в различных ток-шоу, узнал эту новость от корреспондента Федерального агентства новостей и очень долго смеялся.

«Даже и не знаю, как это назвать, честно говоря. Маразм крепчал… За что ж они его так наказали? Почему так невзлюбили?», — задался вопросом Шахназаров.

Сайт «Миротворец» существует с 2014 года и изначально был создан при поддержке МВД Украины. Известность он получил после резонансных убийств депутата Верховной рады Олега Калашникова и журналиста Олеся Бузины, чьи данные незадолго до смерти были опубликованы на сайте.

Как сообщали «Известия», в конце ноября посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал требование МИД ФРГ закрыть скандальный сайт.