Москва, 28 декабря. Российская компания Concord Management and Consulting LLC подала ходатайство в связи с последними требованиями спецпрокурора США Роберта Мюллера, который занимается расследованием так называемого «российского дела». Обращения были направлены в суд округа Колумбия.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, юристы Concord Management and Consulting подали ходатайство об отклонении запроса Мюллера.

В распоряжении ФАН также оказались документы, в которых содержатся более подробные детали.

Отметим, что сторона обвинения ходатайствует о предоставлении некой «секретной информации» по делу против Concord Management and Consulting ex parte, то есть без ведома другой стороны. Спецпрокурор США мотивирует необходимость такого решения тем, что эта дополнительная информация предоставлена Разведывательным сообществом США и «засекречена по соображениям национальной безопасности»,

Обвинение признает, что практика подачи материалов ex parte «не приветствуется» даже американской Фемидой. Однако, по мнению Мюллера, подобные выходки, как следует из документа, поступившего в федеральный суд округа Колумбия, «могут быть особенно уместными в тех случаях, когда … речь идет о вопросах национальной безопасности», а также когда возникает угроза безопасности свидетелей или предполагается, что ответчик представляет собой опасность.

Мюллер ранее выдвинул обвинения против 13 россиян и трех компаний из России по делу о якобы вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Concord Management решила защищать свои интересы в американском суде.

Несмотря на то, что никаких весомых доказательств предоставлено не было, процесс продолжается. Примечательно, что суть обвинений до конца не ясна даже самому суду: так, в октябре 2018 года суд просил Мюллера уточнить, обвиняет ли он Concord Management в нарушении законов США, касающихся расходов на выборы и регистрации в качестве иностранного агента. Изначально Мюллер вменял компании «сговор против США» и «мошенничество».

Сторона защиты ходатайствовала о признании назначения Мюллера незаконным, однако прошение не было удовлетворено. Выяснилось, что генпрокуратура США вступила в сговор с одним из судей, чтобы сохранить кресло за Мюллером.

При этом абсурдность обвинений в адрес россиян осознают даже в США. Так, президент Дональд Трамп неоднократно называл процесс «охотой на ведьм», а в декабре 2018 года и вовсе отказался давать показания по делу о якобы российском вмешательстве.

Глава Concord Management and Consulting Евгений Пригожин неоднократно отмечал, что у него нет бизнеса или каких-либо связей в США.