Демократия на Украине на уровне Германии 1943 года: эксперт прокомментировал продление ареста Вышинского

Киев,27 декабря. Херсонский городской суд продлил арест главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Журналист останется в заключении до 27 января 2019 года.

Политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал продление ареста журналиста. По его словам, решение Херсонского городского суда говорит о катастрофической ситуации со свободой слова и правами человека на Украине.

«В стране творится такой беспредел, что об этом начинают говорить уже и западные партнеры. Демократия на Украине находится на уровне Германии 1943 года», — заявил Дудчак в беседе с RT.

По его словам, ситуация со свободой слова не изменится до смены власти в Киеве. Политолог подчеркнул, что всю ситуацию с Кириллом Вышинским невозможно описать «с точки зрения здравого смысла и логики». Дудчак отметил, что главный редактор РИА Новости Украина выполнял свои прямые обязанности и именно за это находится в заключении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что арест журналиста связан с его профессиональной деятельностью. По словам Лаврова, Вышинский выражал свою оценку событий, чтобы «донести правду до тех, кто хочет знать, что происходит на Украине».

Арестованный журналист высказал мнение ,что его арест был спланирован политическим руководством Украины. Он подчеркнул, что все обвинения, которые ему предъявляют «лежат не в области права».

Напомним, что главного редактора РИА Новости Украины арестовали 15 мая 2018 года. Его подозревают в государственной измене. Журналист отрицает все обвинения.

Отметим, что Европейская федерация журналистов выступила с критикой действий Киева, назвав арест Вышинского нарушением свободы прессы. В Федерации считают, что причин для его задержания нет, а властей Украины не устраивала его деятельность как журналиста.

Президент России Владимир Путин высказывал надежду, что мировое журналистское сообщество отреагирует на недопустимую политику властей Украины, сообщала «Газета.ru».