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В Раде не видят Зеленского в качестве президента Украины

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В Раде не видят Зеленского в качестве президента Украины

Киев, 27 декабря. Актер и шоумен Владимир Зеленский не готов занять пост президента Украины, несмотря на его грамотные выступления и интервью. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Юрий Чижмарь.

Депутат признал, что Зеленский входит в тройку наиболее популярных на Украине кандидатов в президенты, уступая лишь бывшему премьер-министру страны Юлии Тимошенко. Стоит отметить, что сам Зеленский пока не решил, будет ли он принимать участие в выборах.

По мнению Чижмаря, Зеленский не готов занять пост президента Украины, несмотря на «красивую внешнюю оболочку» и грамотные выступления. Депутат убежден, что актер едва ли действительно понимает, что означает быть президентом. При этом, Чижмарь отметил, что в мире были случаи, когда актеры становились президентами.

Автор: Антон Зарубин
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