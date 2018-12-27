Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия

ДНР отметит Новый год и Рождество без комендантского часа

59
0 Оставить комментарий

ДНР отметит Новый год и Рождество без комендантского часа

Донецк, 27 декабря. На Новый год и Рождество на территории Донецкой народной республики будет отменен комендантский час, сообщил глава республики Денис Пушилин в ходе прямой линии.

Комендантский час введен в ДНР в 2014 году после начала боевых действий и действует с одиннадцати часов вечера до четырех часов утра. Руководство ДНР отменяет ограничения на церковные праздники, такие как Пасха и Рождество, отдельные госпраздники.

По словам Пушилина, этот Новый год и Рождество не станут исключениями, комендантский час будет отменен.

Ранее в четверг стало известно, что Киев и Донбасс договорились о новогоднем перемирии. Как сообщала «Газета.ру», действие перемирия начнется 28 декабря, с 00.00 часов.

Автор: Олеся Волкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.