ДНР отметит Новый год и Рождество без комендантского часа

Донецк, 27 декабря. На Новый год и Рождество на территории Донецкой народной республики будет отменен комендантский час, сообщил глава республики Денис Пушилин в ходе прямой линии.

Комендантский час введен в ДНР в 2014 году после начала боевых действий и действует с одиннадцати часов вечера до четырех часов утра. Руководство ДНР отменяет ограничения на церковные праздники, такие как Пасха и Рождество, отдельные госпраздники.

По словам Пушилина, этот Новый год и Рождество не станут исключениями, комендантский час будет отменен.

Ранее в четверг стало известно, что Киев и Донбасс договорились о новогоднем перемирии. Как сообщала «Газета.ру», действие перемирия начнется 28 декабря, с 00.00 часов.