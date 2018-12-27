Украинские военные пересчитали «воюющих в Донбассе россиян»

Киев, 27 декабря. Украинское командование заявило, что располагает данными о личном составе вооруженных сил ДНР и ЛНР, а также численности граждан России в их рядах. Об этом заявил рассказал командующий Операцией объединенных сил (новое название проводимой Киевом военной операции в Донбассе) Сергей Наев.

По словам Наева, на территории Донбасса якобы находятся регулярные вооруженные формирования России: первый и второй армейские корпуса общей численностью около 32 тысяч человек. Наев заявил, что «почти треть из них» ― граждане России.

«Руководящие должности данных формирований занимают кадровые офицеры и генералы Вооруженных сил РФ», — утверждает украинский военный.

Он заявил, что считает эти подразделения регулярными силами РФ, которые якобы подчиняются штабу 8-й общевойсковой армии, расположенному в Новочеркасске.

Напомним, украинские власти в апреле 2014 года начали боевые действия против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.