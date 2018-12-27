МВД объяснило необходимость изменения бланка паспорта

Москва, 27 декабря. Внесение изменений в бланк российского паспорта необходимо из-за отсутствия исчерпывающего перечня, по которому документ будет признан недействительным. Об этом сообщили в МВД России.

Ранее представители ведомства выступили с предложение добавить в документ информацию о сроках обмена.

«Имеют место случаи игнорирования непосредственно со стороны граждан обязанности по обмену паспорта при достижении возраста, предусматривающего замену паспорта», — заявили в МВД.

Отметим, что в настоящий момент в паспорте указано, что документ необходимо менять по достижении 20-летнего и 45-летнего возраста, однако сроки обмена документа не указаны.

Также в МВД подчеркнули, что необходимо признавать паспорт недействительным в случае указания недостоверных сведений.

Кроме того, предлагается убрать из документа информацию о возможности внести данные о группе крови, а также упоминание о недопустимости размещения посторонних сведений.

Отметим, что член комитета Госдумы РФ Михаил Емельянов в беседе с RT высказал мнение, что предлагаемые изменения в бланк паспорта «излишни».