Глава ДНР рассказал, как автокефалия осложнила обмен пленными

Донецк, 27 декабря. Переговорный процесс по вопросу обмена пленными с Киевом осложняется из-за ситуации с канонической Украинской православной церковью на Украине, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в ходе прямой линии.

Константинопольский патриархат пообещал предоставить раскольнической структуре на Украине автокефалию. 15 декабря в Киеве прошел так называемый «объединительный собор». Канонической УПЦ было предписано за короткий срок внести изменения в название и устав.

Пушилин отметил, что у пленных на Украине мало шансов вернуться домой в этом году. В прошлом году, по его словам, в переговорный процесс включилась церковь.

«Но что сейчас происходит с церковью — говорить не надо. Это забрало у нас еще один механизм воздействия на украинское правительство», — отметил он.

Отметим, что последний большой обмен пленными в Донбассе состоялся в конце декабря 2017 года. Второй этап обмена пленными планировали провести в начале этого года, однако вопрос так и не продвинулся.

Ранее в четверг стало известно, что на востоке Украины с 29 декабря вводится новогоднее перемирие. К такому решению пришли участники подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Как сообщала «Газета.ру», перемирие было утверждено, несмотря на усилия Киева блокировать его.