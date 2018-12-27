Россиянку задержали в Финляндии по запросу США

Хельсинки, 27 декабря. Правоохранительные органы Финляндии задержали гражданку России по обращению властей США. Об этом сообщает консульский отдел посольства России в Финляндии.

По словам российских дипломатов, девушка 1988 года рождения была задержана в аэропорту города Вантаа. Она ехала из Санкт-Петербурга в Испанию транзитом.

Дипломаты подчеркнули, что финские власти объяснили задержание россиянки ордером Интерпола, который был выдан по обращению американских властей.