Комплексу «Авангард» даже не нужен ядерный заряд, чтобы поразить гору Шайенн ― Шурыгин

Москва, 27 декабря. Новейшая российская гиперзвуковая ракета «Авангард» в состоянии нанести мощнейший удар по США даже без ядерного заряда. С таким заявлением выступил военный обозреватель Изборского клуба Владислав Шурыгин, комментируя недавние успешные испытания ракеты на Камчатке.

Ранее Россия успешно испытала новую ракету на Камчатке. Запуск был произведен по команде президента России Владимира Путина, которые находился в Национальном центре управления обороной. Видео запуска ракеты было показано всеми ведущими американскими телеканалами, уже назвавшими новую ракету «рождественским подарком» Путина США. Как признали представители Пентагона, подобную ракету США смогут разработать только по 2023 года.

Как объяснил Шурыгин, «Авангард» является оружие нового поколения. В отличие от обычных межконтинентальных ракет, траектория которых просчитывается сразу, перехватить «Авангард» фактически невозможно из-за его гиперзвуковой скорости. Кроме того, новая ракета может управляться непосредственно в полете, что дает возможность прокладывать сложные траектории. Перехват ракеты в этом случае становится фактически невозможен. Таким образом, новой ракете даже не нужен ядерный заряд, чтобы, например, поразить гору Шайенн, где находится пункт Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

«Он способен обходить любые зоны ПРО, способен на гиперзвуке разгоняться до такой скорости, что, даже будучи без ядерного заряда, нанести кинетический удар такой, что если «Авангардом» ударить по знаменитой системе NORAD, которая сейчас отслеживает перемещение Санта-Клауса, ударить по этой горе, объект будет поражен», ― сказал Шурыгин.

Как ранее заявил президент Владимир Путин, данная ракета появилась у России раньше всех в мире. Российский лидер назвал ее «подарком» к Новому году, так как «Авангард» позволяет обеспечить оборону РФ на десятки лет вперед.