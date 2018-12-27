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Песков рассказал о своем любимом виде спорта

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Песков рассказал о своем любимом виде спорта

Москва, 27 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что оставаться в форме ему помогают занятия спортом.

Песков сообщил журналистам, что оставаться в форме ему помогает спорт, он посещает фитнес. Последние три года любимым видом спорта является велосипед: в зимний период занятия проходят на тренажере, летом на трассе. 

«Просто заболел этим видом спорта», — рассказал пресс-секретарь президента РФ.

На прошлой неделе в ходе большой пресс-конференции о своем здоровье рассказал глава государства Владимир Путин. Как сообщал RT, президент отметил, что занимается спортом, и у него «все в порядке». 

Автор: Олеся Волкова
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