Друзья Омара аль-Башира спасли страну от кризиса

Неизвестный меценат, дружественный Омару аль-Баширу, прислал в Судан самолет с провизией. В хартумском аэропорту приземлился «Ильюшин», на котором прибыли 24 тонны муки. Эта помощь как нельзя кстати в нынешней кризисной ситуации.

Лидер Судана Омар аль-Башир встретился со своими сторонниками на стадионе в провинции Эль-Гезира к юго-востоку от Хартума. На встрече, по поводу продолжающихся протестов из-за цен на хлеб в стране, лидер Республики Судан заявил, что «предатели и наемники» использовали трудную ситуацию «в интересах врагов».

Начавшиеся в середине прошлой недели протесты в Судане начались с городов Гедареф и Атбара, но быстро захватили несколько регионов страны. В регионах, которые затронули беспорядки, закрыты школы, действует режим чрезвычайного положения, введен комендантский час.

Президент Судана Омар аль-Башир круглосуточно занимается помощью своим согражданам и работает в этом направлении не только внутри страны, но и ищет союзников и помощников за ее пределами.

«Президент Судана Омар аль-Башир оказался тем лидером, который защищает свой народ во времена бедствий», — написал в Twitter замдиректора департамента безопасности в эмирате Дубай, генерал Дахи Хальфан.

Он также призвал все страны Персидского залива поддержать аль-Башира и суданцев. А МИД Бахрейна недавно подтвердил, что его страна солидарна с Суданом и тоже хочет скорейшего урегулирования ситуации. Бахрейн высоко оценил работу аль-Башира по уравновешиванию ситуации в стране. В МИД страны отметили, что приветствуют мирное урегулирование кризиса. В свою очередь, шейх Катара Тамим бен Хамад аль-Тани объявил о готовности предоставить все, что требуется, чтобы помочь Судану преодолеть это испытание, и подчеркнул свою обеспокоенность стабильностью и безопасностью в стране.

И вот теперь, согласно сообщениям из аэропорта Khartoum International Airport, на борту самолета в Республику Судан прибыли 24 тонны муки от частного мецената. Самолет был радушно встречен хартумскими чиновниками, на данный момент идет разгрузка. Ил-76 с важнейшим гуманитарным грузом прибыл в самый нужный для Судана момент. Кроме того, известно, что это лишь первая гуманитарная поставка, завтра и в дальнейшем ожидаются более крупные поставки. Так, согласно сообщениям портала «United Africa», в ближайшем будущем прибудут еще самолеты и морские корабли с пищевыми продуктами, в которых так сильно нуждается сейчас народ Судана.