В «Метрострое» установили срок выплаты всех долгов рабочим. ФАН-ТВ

В четверг 27 декабря в управление «Метростроя» для решения срочного вопроса о долгах перед строителями прибыл вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко. По данным компании, долги по заработной плате строителям оцениваются в 390 млн рублей. Однако по спискам, которые подрядные организации предоставили в прокуратуру города, сумма получилась несколько иная — 440 млн рублей.

Ранее комитет по развитию транспортной инфраструктуры поспешил пообещать субподрядчикам двойную оплату труда, чтобы те быстрее организовали строительство станций. В спешке «Метрострой» закупил некоторые материалы на собственные средства, из-за чего денег не хватило даже на нормальную оплату рабочим, не говоря уже об обещанных бонусах. В результате люди не получали зарплату уже четыре месяца.

«Сегодня «Метрострой» обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с просьбой рассмотреть возможность снять ограничения по пользованию расчетными счетами. Это заявление сейчас рассматривается в Арбитражном суде. Когда будет принято решение, если будет принято положительное решение, то завтра появится возможность городу перечислить средства на расчетные счета «Метростроя», чтобы они могли в дальнейшем их перечислить подрядным организациям, а те выплатят долги по заработной плате», — сообщил о положении дел вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко.

По согласованию с главой города оплата рабочим будет производиться через счета судебных приставов, чтобы исключить посреднические компании.

Вице-губернатор подчеркнул, что проблема задолженности частично решена — около ста рабочих уже получили деньги. Окончательно рассчитаться с метростроевцами планируется после новогодних праздников.

«Сейчас главное снизить остроту вопроса», — отметил чиновник.

Также Бондаренко подчеркнул, что проблема, возникшая и не решенная еще при Албине, находится под личным контролем у врио губернатора города Александра Беглова. По информации предоставленной Николаем Бондаренко, ситуация решится положительно в самое ближайшее время.