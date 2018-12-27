«Украина отказалась от планов наступления»: Пушилин прокомментировал новое перемирие в Донбассе

Донецк, 27 декабря. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в ходе прямой линии прокомментировал достигнутые с Украиной договоренности о рождественском перемирии. По мнению главы ДНР, Киев отказал от планов масштабного наступления.

В четверг участники Контактной группы поддержали решение подгруппы по безопасности и утвердили режим прекращения огня в Донбассе с 29 декабря. Однако ранее оборонное ведомство ДНР заявляло, что украинские силовики могут готовить наступление в Донбассе для выхода ВСУ к границам России.

«Сейчас с большой вероятностью, учитывая, что в ночь с 28 на 29 декабря достигнуто понимание о перемирии, можно говорить о том, что Украина отказалась от планов наступления», — заявил Пушилин.

При этом он отметил, что подразделения ДНР останутся в боевой готовности, поскольку Украина может «иногда совершать очень безрассудные поступки».

Ранее, как сообщала «Газета.ру», Пушилин объявил, что комендантский час в Донбассе будет отменен на Новый год и Рождество.