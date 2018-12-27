Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Посольство РФ в Болгарии опубликовало запись об «олигофренах и слабумных»

55
0 Оставить комментарий

Посольство РФ в Болгарии опубликовало запись об «олигофренах и слабумных»

София, 27 декабря. В Facebook посольства России в Болгарии появилась запись, на которой проукраинских активистов называют «олигофренами и полоумными». Текст, подписанный Костадин Костадиновым, был опубликован на странице российского посольства в социальной сети.

По мнению автора материала, нет больших «олигофренов и полоумных», чем сторонники Украины в Болгарии. Таким образом, он прокомментировал акцию, которая прошла в Софии, где сторонники Украины повесили на новогоднюю елку бумажные кораблики в цветах украинского флага. Как объяснили организаторы акции, так они выразили свою поддержку украинским морякам, задержанным за нарушение государственной границы России.

Автор опубликованное материала подчеркнул, что украинские активисты допустили ошибку – их действия привлекли общественное внимание к новогодней ели, установленной в болгарской столице. Это дерево было подарено городу Россией, о чем большинство болгарских СМИ старалось не упоминать – как считает автора, из-за их подверженности американской пропаганде.

 

 

Автор: Антон Зарубин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.