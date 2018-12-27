Посадившая в свой автомобиль «попутчика» директор Burger King пропала по пути в Тулу

Москва, 27 декабря. В Москве разыскивают директора ресторана быстрого питания Burger King, пропавшую 23 декабря. К ее исчезновению может быть причастен ранее судимый за сексуальные преступления мужчина, подсевший к ней в машину у метро.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ, вечером в четверг в следственные органы поступило сообщение об исчезновении 29-летней женщины, как стало известно позднее, директора Burger King. Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство».

По данным следователей, вечером 23 декабря женщина уехала с работы на своем Audi в Тулу. Выяснилось, что через сервис поиска попутчиков в районе одной из станций метро на юге Москвы к ней подсел мужчина. После этого машина продолжила движение в сторону Московской области.

Как сообщила «Ленте.ру» официальный представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова, в розыск объявлен 39-летний мужчина, ранее судимый за сексуальные преступления и мошенничество. Сейчас он объявлен в федеральный розыск.

По данным источника издания в правоохранительных органах, автомобиль пропавшей женщины уже найден: на одном из авторынков Подмосковья. Судьба его хозяйки пока неизвестна.