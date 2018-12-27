Путин встретился с солистами Большого театра после балета «Щелкунчик»

Москва, 27 декабря. Президент России Владимир Путин в сопровождении премьер-министра Дмитрия Медведева, а также спикеров Совет Федерации и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина провел встречу с солистами Большого театра, исполнявших партии в балете «Щелкунчик».

Российский лидер поздравил артистом с наступающим Новым годом и пожелал всем им больших творческих успехов. Путин отметил, что балет «Щелкунчик», который был показан в этот четверг на сцене Большого театра, давно стал символом Нового года и Рождества. Он добавил, что блистательное выступление артистов Большого оставляет самые добрые чувства.

Также на торжественном приеме по случаю Нового года присутствовали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно с супругой, вдова Бориса Ельцина Наина Ельцина, генеральный директор Большого театра Владимир Урин с супругой, российский хореограф и балетмейстер Юрий Григорович.