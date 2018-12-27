Протесты в центре Киева: активисты принесли канистры под здание МВД

В Киеве под зданием МВД активисты «Речовiи доказ» устроили акцию протеста против правоохранительных органов, игнорирующих нападения на общественных активистов. Под дверь Главного управления полиции поставили шесть пустых канистр, выставили людей с провокационными плакатами и включили музыку с нецензурной лексикой, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Так, по словам организатора акции Назария Кравченко, активисты пытаются вызвать главу МВД Арсена Авакова на разговор, чтобы он объяснил, почему полиция не занимается расследованием дел о нападении на общественников.

«Почему Аваков игнорирует все дела, связанные с активистами? Вот ситуация с галереей «Дукат» Леонида Комского, в которую ворвались полицейские и облили там все бензином. Кто за это ответит? По нашей информации Арсен Аваков просто прикрывает криминал, который происходит в Киеве», – возмущается Кравченко.

По его словам, после нападения на «Дукат» полиция не сразу завела уголовное дело, ограничившись постом в Facebook.

«Только после объявления о нашей акции протеста сообщила, что уголовное дело заведено, но у наших юристов нет никакой информации даже о номере этого дела. Все, что мы знаем это только пост в «Фейсбуке», – перекрикивая музыку в стиле f..ck you продолжает Кравченко.

Он добавляет, что в ситуации с нападением на «Дукат» захватчики облили бензином не только имущество, но и самого Леонида Комского, тем самым передав «привет» всем киевским активистам, выступающим против массовой застройки Киева.

Комский в организации «Речовiи доказ» занимается защитой здания на Рейтарской 8 Б от незаконной застройки. Кравченко связывает нападение с его работой в организации.

Пока Кравченко пытался достучаться до руководства Главного управления полиции Киева, сотрудники Главного управления пытались следить за безопасностью школьников, которые шли в школу на новогодний утренник.

Средняя школа находится напротив здания МВД, потому дети под руководством учителей шагали мимо полицейских машин, военной техники, и под музыку с нецензурной лексикой.

«Как можно пройти до Грушевского? – поинтересовалась мимо проходящая горожанка у полицейского, – Вы тут все перекрыли, у нас на Богомольца пробки из людей». «Женщина, сначала покажите сумку, а потом идите в обход. Мы вам тут и детей должны охранять, и за этими следить», – огрызнулся полицейский, проверяя женскую сумку.

Движение возле Главного управления полиции Киева полностью восстановилось спустя часы после окончания акции.