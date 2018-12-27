Сирия: боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Латакия, Хама и Алеппо

Дамаск, 27 декабря. Обстрелы трех населенных пунктов в сирийских провинциях Алеппо, Латакия и Хама были зафиксированы российскими военными в этот четверг. Кроме того, боевики обстреляли сам город Алеппо, сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

По его словам, боевики продолжают нарушать установленный режим прекращения боевых действий – в первую очередь, в Идлибской зоне деэскалации. Так, за последние сутки ими был совершен обстрел населенного пункта Сандран, высот Телль-Эт-Тут и Телль-Метвази в провинции Латакия, населенных пунктов Абу-Дали и Зеллакият провинции Хама, Кудехи провинции Алеппо, а также районов Суккари и Захабия города Алеппо.

Также российский генерал-лейтенант рассказал, что представители ЦПВС провели гуманитарную акцию в лагере для беженцев Джендерия в провинции Латакия. Нуждающиеся поучили 250 продовольственных наборов. Кроме того, еще одна благотворительная акция была проведена в населенном пункте Адра в провинции Дамаск, где были розданы 160 килограмм кондитерских наборов, 310 килограмм детских витаминов, а также книги и канцелярские принадлежности.