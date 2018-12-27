ФСБ задержала директора компании «Биологические очистные сооружения»

Москва, 27 декабря. Сотрудники ФСБ задержали в Чувашии директора компании «Биологические очистные сооружения» Сергея Анисимова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Задержание директора ГУП «Биологические очистные сооружения» Сергея Анисимова подтверждаем», — сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Чувашии.

Как передает РИА Новости со ссылкой на свои источники, Анисимов задержан по подозрению в незаконном получении субсидий. По словам источника, это может быть связано с делом вице-премьера Чувашии Владимира Аврелькина, которого задержали 14 декабря по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.