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Сирия: более 20 тысяч человек попали под действие амнистии Асада для уклонистов

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Сирия: более 20 тысяч человек попали под действие амнистии Асада для уклонистов

Москва, 27 декабря. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Сергей Соломатин сообщил, что в Сирии продолжает действовать амнистия для лиц, уклонившихся от прохождения военной службы, включая беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований.

Согласно приведенным данным, по состоянию на 26 декабря было амнистировано 20 812 человек.

9 октября президент Сирии Башар Асад издал указ о всеобщей амнистии, которая распространяется на всех уклонившихся от военной службы.

 

Автор: Тимур Румянцев
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