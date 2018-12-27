Сирия: более 20 тысяч человек попали под действие амнистии Асада для уклонистов

Москва, 27 декабря. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Сергей Соломатин сообщил, что в Сирии продолжает действовать амнистия для лиц, уклонившихся от прохождения военной службы, включая беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований.

Согласно приведенным данным, по состоянию на 26 декабря было амнистировано 20 812 человек.

9 октября президент Сирии Башар Асад издал указ о всеобщей амнистии, которая распространяется на всех уклонившихся от военной службы.