Мужчина устроил резню на праздновании Нового года в украинской школе

Киев, 27 декабря. В Киевской области Украины полиция задержала мужчину, который устроил резню в школьной столовой: мужчина накинулся с ножом на отца одного из учеников, сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

Инцидент произошел в сельской школе Яготинского района. У детей проходил новогодний праздник в столовой. Неизвестный мужчина хотел попасть на празднование, однако ему попытался помешать отец одного из учеников. Завязалась потасовка. В один момент незваный гость несколько раз ударил ножом отца школьника, после чего сбежал.

Вскоре злоумышленник был задержан. Им оказался нетрезвый 38-летний местный житель. В полиции добавили, что в момент задержания тот пытался уничтожить вещественные доказательства.

Сейчас раненый мужчина находится в больнице.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало, что в Волынской области на Украине полицейский вместе со знакомыми ограбил группу подростков, угрожая им оружием. По горячим следам все нападавшие были задержаны.