Стало известно, в каких условиях Улюкаев встретит Новый год

Москва, 27 декабря. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, задержанный в 2017 году за получение взятки, встретит за решеткой уже второй Новый год. Сейчас он находится в исправительной колонии №1 в Тверской области, считающейся образцово-показательной.

Как пишет KP.ru.попасть в эту колонию считается большой удачей для осужденных, так как она известна своими хорошими условиями содержания. Кроме того, в ней сидят преимущественно осужденные за экономические преступления, убийц и насильников в ней почти нет.

Как рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии, контролирующей соблюдение прав заключенных в РФ, Иван Мельников, больше всего Улюкаева огорчала невозможность видеться с женой.

«Это его сильнее всего беспокоило. Насколько я знаю, теперь им положено до 6 свиданий в год. Передачки на строгом режиме разрешены один раз в три месяца. Переписка без ограничений», ― заявил Мельников.

Напомним, что Улюкаев в прошлом году был приговорен к восьми годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей.