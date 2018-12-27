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Суд оштрафовал мужчину за недонесение о подготовке теракта в Петербурге

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Суд оштрафовал мужчину за недонесение о подготовке теракта в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 декабря. Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к штрафу в 70 тысяч рублей Ягуба Валиф Оглы Сулейманова, не сообщившего о готовящемся теракте в Казанском соборе. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сулейманов регулярно общался со сторонником террористистической организации ИГИЛ1 (запрещена в России) Евгением Ефимовым, который рассказывал ему о планах совершить теракт в Казанском соборе. Следствие установило, что Сулейманов неоднократно пытался отговорить Ефимова, однако не обращался в полицию.

Суд приговор мужчину по статье 205.6 УК РФ (Несообщение о преступлении) к штрафу в 70 тысяч рублей. Мужчина признал свою вину, сообщает RT.

Как ранее сообщала «Газета.ru», в августе суд приговорил Ефимова к пяти годам колонии строгого режима.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Денис Коробейников
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