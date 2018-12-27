Греф рассказал о сокращении сети отделений Сбербанка

Москва, 27 декабря. Сокращение большого количество отделений Сбербанка не планируется, они сохранятся в качестве консультационных центров. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, Сбербанк закроет малопосещаемые отделения, ликвидация которых не нанесет ущерб клиентскому сервису. При этом Греф подчеркнул, что это сокращение отделений не коснется сельской местности.

Глава Сбербанка также заявил, что масштаб увольнения сотрудников будет зависеть от того, насколько сеть отделений адаптируется к продажам новых продуктов, в число которых входят финансовые и нефинансовые сервисы, сообщает «Царьград».