Песков рассказал, каким будет поздравление Путина на Новый год

Москва, 27 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что новогоднее поздравление Владимира Путина будет традиционным.

«Традиционное, конечно», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, каким будет поздравление Путина в этом году.

Новогоднее поздравление президента России является самым просматриваемым событием новогодней ночи на российских телеканалах. Речь президента традиционно начнется в 23.55 31 декабря и завершится боем курантов. Сразу после 12 ударов прозвучит гимн Российской Федерации.

Глава государства подведет итоги уходящего года и определит цели на наступающий год. Также президент РФ поздравит россиян с Новым годом.

Ранее Путин в ходе торжественного приема в Большом театре заявил, что уходящий год был особенным и для каждого разным, и назвал главные события 2018 года.