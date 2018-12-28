Парад снегурочек прошел в Москве в честь Нового года. ФАН-ТВ

Полсотни красавиц прошли по улицам Москвы в костюмах снегурочек. Ежегодное шествие традиционно собирает много зрителей. Колона в сопровождении оркестра стартовала на Тверской площади и завершила путь на Кузнецком мосту. Оркестр исполнил «5 минут», «От улыбки станет всем светлей» и другие композиции. Шествие сопровождалось зажигательными танцами снегурочек.

«Сегодня у нас мероприятие для всех. Мы хотим немножко поддержать рождественское настроение, чтобы смогли участвовать простые люди — кто угодно. Все, кто хотели присоединиться, нарядились в снегурочек и прошли до Кузнецкого моста», — поясняет член оргкомитета фестиваля «Путешествие в Рождество» Екатерина Кузнецова.

Это уже пятое шествие. И ежегодно количество участников только увеличивается. С каждым годом Снегурочки все тщательнее прорабатывают свои наряды.

«В этот раз у меня костюм ручной работы. На мне русский кокошник и низкое сари. Это же парад снегурочек. Надо было выделиться. Все снегурочки должны быть по-особенному красивы», — убеждена участница парада Анжелика Шаталова.

Самой юной снегурочке 9 лет. Мама привела ее в награду за успешное окончание четверти. Участницы признались, что заранее ничего не планировали, поэтому костюм пришлось собирать по пути. В ход пошел бабушкин платок и мишура, купленная в магазине неподалеку.

«У меня есть снежинка, а у Деда Мороза такой посох. У снегурочек — снежинки, тоже волшебные, наверное. Они создают зимнее настроение», — поделилась еще одна участница парада Анна Козлова.

Шествие проходит уже в пятый раз в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». На протяжении всех праздничных дней организаторы будут проводить развлекательные программы на центральных площадках города.