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Украина

«Нафтогаз» начал поставки газа в украинский город Смела

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«Нафтогаз» начал поставки газа в украинский город Смела

Киев, 27 декабря. Национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» в этот четверг заключила договор на поставку газа в украинский город Смела, расположенный в Черкасской области. Ранее коммунальные службы города не могли начать отопительный сезон из-за накопившихся перед «Нафтогазом» долгов.

Как сообщает пресс-служба компании, заключение договора на поставку газа стало возможным после выполнения местными властями закона о принятии долгов предыдущего поставщика перед «Нафтогазом».

«Ситуация в Смеле наконец урегулирована и вошла в правовое русло. Так могло быть уже давно, если бы местные власти ни старались заработать на этой ситуации краткосрочные политические дивиденды, создавая неудобства для людей», ―приводит пресс-служба компании слова первого заместителя председателя правления «Нафтогаза» Сергея Переломы.

Напомним, что еще 15 ноября президент Украины Петр Порошенко потребовал в течении нескольких часов начать отопительный сезон в Смеле – единственном городе Украины, где теплоснабжение восстановлено не было.

 

Автор: Антон Зарубин
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