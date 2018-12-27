Путин назвал главные события 2018 года

Москва, 27 декабря. Российский президент Владимир Путин выразил надежду, что в будущем Россия совместными усилиями реализует значимые для нее проекты.

Российский лидер подчеркнул, что 2018 год был для всех особенными и разным.

«Но все же было то, что объединяет нас всех: были крупные события внутри страны и вне»,— заявил Путин.

Среди крупных событий президент выделил введение в строй Крымского моста, а также чемпионат мира по футболу. По словам Путина, спортивное мероприятие «прошло блестяще».

Также российский президент поблагодарил учителей, врачей, предпринимателей, бизнесменов за те усилия, которые он принимали для развития страны. Также Путин отметил вклад военнослужащих, при выполнении боевых задач в России и за рубежом.