Сирия, 28 декабря. ИГИЛ1 утратило два населенных пункта на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. САА нанесла урон боевикам в северной части Хамы. Израильские ВВС ударили по территории Дамаска, прикрываясь гражданскими самолетами, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись нападению боевиков-ингимаси на севере Латакии; нанесли урон исламистам в северной части Хамы; передислоцировали подкрепление в район Манбиджа в Алеппо.

«Джейш Аль-Изза»: предприняла новую попытку атаки на позиции САА в Хаме.

«Исламское государство»1: понесло территориальные потери на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Курды: заявили о захвате населенных пунктов Абу Хасан и Аль-Букаан на юго-востоке Сирии; задержали двух женщин-террористок ИГ1 в провинции Дейр-эз-Зор; подозреваются в установке СВУ в северной части Алеппо.

ВС Турции: обвиняются в организации взрыва в Манбидже на северо-востоке Алеппо; продолжили стягивать силы к сирийско-турецкой границе; направили военный конвой в город Мурек на севере Хамы.

ВВС Израиля: нанесли авиаудары по территории Сирии по западным окраинам Дамаска.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки появилась информация о новом авианалете ВВС Израиля, предпринятом вблизи сирийской границы. В ночь с 25 на 26 декабря израильские военные самолеты нанесли удары по западным районам провинции Дамаск, произведя атаку из воздушного пространства Ливана. Несмотря на то, что, согласно заявлению сотрудника сил безопасности Израиля, ракеты были выпущены по укрепрайонам ливанского формирования «Хезболла», ракеты упали вблизи одного из складов Сирийской арабской армии (САА), что впоследствии привело к возгоранию и ранению трех военнослужащих САА. Сирийским системам ПВО удалось перехватить 14 из 16 ракет, однако оборона была затруднена в силу того, что истребители ВВС Израиля действовали, прикрываясь двумя гражданскими самолетами, заявляли представители Минобороны России. Израильские власти до сих пор не прокомментировали произошедшее.

Между тем стало известно, что за последний месяц в САР вернулись порядка 24 тысяч сирийцев, проживавших в лагерях для беженцев в Иордании и Ливанской Республике. Об этом сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев генерал-лейтенант Сергей Соломатин. Также появилась информация о том, что оккупированную боевиками зону «Большого Идлиба» покинули около четырех тысяч мирных жителей. Отмечается, что это стало возможным благодаря созданию при посредничестве РФ гуманитарного коридора в районе города Абу-Духур.

Провинция Латакия

В первой половине дня вновь вспыхнули вооруженные стычки между силами исламистских бандгрупп и правительственными войсками. Боевики инициировали столкновения, атаковав опорные пункты Сирийской арабской армии (САА) в Туркоманских горах. При этом, по данным военного источника в сети Twitter (QalaatAlMudiq), во время нападения джихадисты задействовали отряды так называемого спецназа ингимаси, целью которого является нанесение противнику как можно большего урона в живой силе. В результате развернувшихся боев погибли несколько сирийских солдат.

Всего за сутки в САР было зафиксировано 11 случаев нарушения режима тишины в демилитаризованной зоне, в частности в Идлибе, Латакии, Алеппо и Хаме. Данная информация была опубликована на официальном Twitter-канале Министерства обороны РФ.

Провинция Алеппо

В течение дня Турция продолжила стягивать силы к границе с Сирийской Арабской Республикой (САР). По сведениям военного источника в сети Twitter (Acemal71), очередная колонна с подкреплениями была замечена в турецкой провинции Килис. Отмечается, что конвой направлялся в сторону Алеппо. Между тем в городе Манбидж произошел взрыв заминированного автомобиля, в организации которого курдские источники обвиняют агентов турецкой армии. Как передавал Twitter-канал (ParaKeta), в результате инцидента погиб один из местных жителей.

Поступали сообщения о начале вывода американских войск из окрестных районов Манбиджа. Напомним, в соответствии с заявлением представителей Белого дома, сделанным около недели назад, США должны покинуть Сирию в ближайшие 60-100 дней. В свою очередь Сирийская арабская армия (САА) перебросила к населенному пункту части 106 бригады Республиканской гвардии, дабы взять Манбидж под свой контроль в случае достижения официального соглашения с курдскими силами.

Во второй половине дня в Северном Алеппо прогремел еще один взрыв. На этот раз СВУ сработало к востоку от Азаза в населенном пункте Ихтимлат. О возможных пострадавших до сих пор ничего неизвестно. Предполагается, что ответственность за установку бомбы лежит на радикалах курдских Отрядов народной самообороны (YPG), осуществляющих подпольную деятельность в контролируемых протурецкими боевиками районах.

Провинция Дейр-эз-Зор

На юго-востоке Дейр-эз-Зора на протяжении суток продолжались ожесточенные бои между курдами и террористами «Исламского государства» за контроль над территориями «Хаджинского кармана». Курдские СМИ заявляли о том, что в ходе столкновений боевики террористической группировки потеряли населенные пункты Абу Хасан и Аль-Букаан. По информации военного источника в сети Twitter (VivaRevolt), «Демократические силы Сирии»**** (SDF) продвинулись вплоть до пригорода Нафила. Кроме того, стычки отмечались вблизи деревни Аль-Кашма. Сведений о потерях сторон в живой силе или военной технике все еще не поступало.

Twtter-канал (AzadiRojava) передавал, что в ранее освобожденных районах были взяты под арест две женщины, состоящие в числе террористов ИГИЛ. Известно, что задержанные намеревались выехать в Европу под видом беженцев.

Вечером появились данные о завершении строительства двух баз США в иракской провинции Аль-Анбар непосредственно вблизи границы с Сирией. Агентство новостей Anadolu передавало, что военные объекты призваны не допустить проникновения боевиков ИГ на территорию Ирака, однако некоторые военные эксперты полагают, что развертывание новых баз свидетельствует о том, что Вашингтон, вопреки заявлению Дональда Трампа, не намерен ослаблять военное присутствие вблизи САР.

Провинция Идлиб

На западе Идлиба недалеко от границы с соседней провинцией Латакия накануне отмечались сильные ливни. Как передавал новостной портал Jisr TV, более всего пострадали лагеря для беженцев в населенных пунктах Атма и Хирбет Аль-Джуз вблизи сирийско-турецкой границы. Как передавал военный источник в Twitter (hadialbahra), в результате наводнения многие дома оказались затоплены, кроме того, некоторые из перемещенных лиц погибли. Тем не менее джихадисты вооруженной оппозиции, в оккупации которых находятся данные территории, пока не приняли никаких мер для минимизации ущерба.

Провинция Хама

В Северной Хаме накануне продолжились стычки между правительственными подразделениями и исламистами вооруженной оппозиции. По информации новостного агентства Muhlak, исламисты формирования «Джейш Аль-Изза» вновь попытались атаковать укрепрайоны Сирийской арабской армии (САА) в районе Аль-Латамины, однако, лишившись большей части нападавших, бежали на исходные позиции. Как передавал на своей странице в Twitter военный источник (NorsForStudies), в качестве ответных действий САА открыла артиллерийский огонь по военным объектам радикалов на окраине поселения Зайзун. Также в течение дня перестрелки фиксировались неподалеку от населенных пунктов Абу Руайда, Аль-Анкави и Хасрая, в результате чего джихадисты также понесли потери в живой силе, о чем сообщал Twitter-канал (radioshamfm).

Между тем Анкара передислоцировала новые отряды к наблюдательном посту в районе города Мурек, о чем сообщал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Напомним, 12 КПП турецких сил были развернуты на границах «Большого Идлиба» в рамках соглашения о создании зоны деэскалации.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)