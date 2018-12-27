Губернатор Подмосковья рассказал, как КПО изменят утилизацию мусора

Москва, 27 декабря. Комплексы по переработке отходов кардинально изменят способы и методы утилизации и сбора мусора, об этом рассказал глава Московской области Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, первые в России КПО начнут работу в Московской области 1 января 2019 года. Нагрузка на экологию в регионе очень высока, потому что в Подмосковье приезжают все больше туристов и россиян, однако система переработки отходов осталась в ХХ веке, рассказал глава региона.

«Это важнейшая работа, и неслучайно президент, отвечая на этот вопрос, говорил о том, что мы должны создать новую индустрию, новые способы, методику утилизации и сбора мусора», — рассказал глава Подмосковья в эфире «360».

К работе приступили три КПО из 12 запланированных — в Зарайске, Рошале и Серебряных прудах. Результатом переработки станет топливо, которое впоследствии будут сжигать четыре завода в Подмосковье. Сейчас заводы находятся в стадии строительства.

Глава региона поблагодарил жителей, активистов и управдомов, которые распространяют необходимую информацию о работе КПО. Региональные операторы заменят контейнеры и закупят специальные мусоровозы для раздельного сбора отходов. Жители Подмосковья будут складывать «сухой» и «чистый» мусор в контейнеры синего цвета, остальные отходы – в серые.