Экс-министр обороны РФ раскрыл подробности создания «Авангарда»

Москва, 27 декабря. Создание ракетного комплекса «Авангард» не потребовало крупных финансовых трат. Об этом заявил член Совбеза РФ, бывший министр обороны Сергей Иванов.

По его словам, боевой крылатый блок «Авангард» подходил по своим характеристикам к ракетам УР-100УТТХ, которых в арсеналах Минобороны РФ было несколько десятков штук. Иванов подчеркнул, что срок службы таких жидкостных ракет начинался с первой заправки топлива, а ракеты были сухими, никогда не заправлялись топливом.

«Позиционные районы, откуда запускаться в будущем, где будут расположены полки, оснащенные «Авангардом», уже есть. То есть, кроме самого блока, других каких-либо крупных финансовых трат мы не осуществим», — заявил Иванов.

По его словам, Россия затратила намного меньше средств на производство «Авангардов», чем США на создание систем ПРО.

Иванов подчеркнул, что Россия не намерена «бряцать оружием», втягиваясь в гонку вооружений. По его словам, Россия обеспечивает свою безопасность меньшими средствами, сообщает ТАСС.

«Нам классических боеголовок столько не нужно, потому что «Авангард» гораздо эффективнее», — подытожил Иванов.

Как ранее сообщала «Газета.ru», Минобороны РФ провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард», по поручению президента России Владимира Путина.