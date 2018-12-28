«Самые честные выборы». Часть 20: В будущее — со «святой скумбрией»

Сегодня поговорим о Висконсине — штате, где «торжествует демократия». Парламентская. Ну почти что.

Просто республиканцы (контролирующие парламент штата) планируют лишить части полномочий будущего губернатора-демократа Тони Эверса. Он вступит в свои права в начале января, а пока что уходящая (вот уже два месяца) администрация республиканца Скотта Уокера делает все, чтобы новый хозяин главного офиса в Мэдисоне (столица штата) был максимально поражен в своих правах.

Пока для справки: Уокер был губернатором два срока и (по идее) должен был победить и в этот раз.

Все шло более-менее складно: в прошлом году он обнародовал план, который кое-кто из его союзников объявил удачным для его переизбрания. Речь шла о государственной субсидии в размере 3 млрд долларов тайваньскому производителю электроники Foxconn для строительства производственного и исследовательского комплекса недалеко от города Расин (разумеется, здесь, в штате).

Экономика штата действительно выросла при Уокере, и Foxconn должен был стать его следующим шагом в развитии, вывести рост рабочих мест на новый уровень. Однако в краткосрочной перспективе сделка не сработала, как планировалось. Большинство опросов юридической школы Marquette показало: висконсинцы не думали, что проект отобьет вложения штата в него.

На это и стали давить демократы в своей кампании («Разбазарил три миллиарда», «Отдал деньги китайцам!» и т. д.).

Но было и еще одно «но»: три года назад Уокер участвовал в праймериз Республиканской партии, предлагая себя в качестве кандидата в президенты США. Пиар был неплохой, но на местном уровне это ему навредило.

Эверс — педагог без яркого политического прошлого, который приправляет свою речь такими выражениями, как «Святая скумбрия!» и «Джиперс!» (устаревшее выражение, использовавшееся в 60-х годах прошлого века). Он смог сформулировать четкий посыл для аудитории.

«Я еду в Мэдисон, чтобы решить проблемы, — заявил он толпе в колледже Белоит накануне выборов. — Я не собираюсь в Мэдисон, чтобы пойти куда-то еще».

И народ ему поверил — с трудом, но все же: со счетом 49,6% голосов против 48,5% демократ обошел республиканца.

Теперь посмотрим — что его ждет?

На днях лидер республиканцев в сенате штата Скотт Фицджеральд опубликовал подробный 141-страничный план. Согласно ему, новый губернатор не сможет отозвать судебный иск, оспаривающий конституционность Obamacare, будет вынужден отчитываться перед законодателями в вопросах помилования и условно-досрочного освобождения. Кроме того, будут ограничены его полномочия в сфере реализации законов и управления социальными программами.

Помимо Эверса, республиканцы решили «подрезать» и полномочия избранного генпрокурора штата, демократа Джоша Кола. Законодатели смогут снимать его с некоторых судебных дел, заменяя частными юристами. Судебные соглашения теперь также будут требовать рассмотрения легислатурой, а генпрокурор больше не сможет распоряжаться деньгами, которые штат будет получать в результате этих сделок.

Вот он, парламентский контроль в действии (на самом деле нет). Политическая борьба «под соусом» демократии.

Потому что когда в 2010 году губернатором был избран республиканец Скотт Уокер (победивший демократа Джима Дойла), его коллеги в законодательном органе расширили полномочия своего товарища по партии. Но стоило ему проиграть демократу, как законодательное одеяло потянули в другую сторону.

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Фицджеральд сообщил, что губернатору Эверсу депутаты «не доверяют», а генпрокурора Кола «вообще не знают»! Вот и все.

Но на самом деле нет. Есть еще нюансы.

Смотрите: демократы выиграли все федеральные должности в штате (губернатор, сенатор), получили все ключевые посты на региональном уровне (генеральный прокурор штата, государственный казначей, государственный секретарь). Вдобавок народное голосование принесло им 54% на ноябрьских выборах. Однако 63 из 99 мест в региональном Конгрессе получат республиканцы.

Как же так, спросите вы?

Все дело в нарезке округов. Называется это «джерримендеринг», и это самая активно используемая избирательная технология на выборах в Конгресс США. Избирателей оппозиционной партии собирают в нескольких округах, а в остальных делают небольшой, но уверенный перевес собственной партии. Для этого создаются округа с неравным количеством избирателей, а также округа причудливой территориальной формы.

Само слово gerrymander возникло в 1812 году, когда карикатурист изобразил один из избирательных округов штата Массачусетс в виде саламандры, а издатель газеты назвал этот рисунок «Gerrymander» по фамилии губернатора штата Элбриджа Джерри, изобретателя этой системы.

Висконсин не стал исключением из этого правила. Как утверждают демократы, фактически выборы здесь были сфальсифицированы, потому что были «неправильно нарезаны избирательные округа». Оказывается, еще в 2016 году решением федерального судьи Энтони Кеннеди в Висконсине должны были исправить избирательные округа, но решениями нижестоящих судов это решение было отложено, а затем судья Кеннеди ушел на пенсию и решение исполнять так и не стали.

Думали, американская бюрократия «какая-то другая»?

И кстати, чтобы два раза не вставать: наш сериал — объективный. Да, большая часть критики и разоблачений доставалась демократам, но, как видите, республиканцы тоже ребята не промах. Все друг друга стоят — а мы просто честно рассказываем об этом.

Вот, например, лидер демократического меньшинства в Конгрессе штата Гордон Хинтц говорит, что его партия «конкурирует на самом неравном игровом поле в Соединенных Штатах, потому что республиканцы лишили прав тысячи демократов».

Wisconsin Progress, организация, которая набирает и обучает либеральных кандидатов, заявила, что 30 из 31 демократических кандидатов, которых она поддерживала, проиграли в ноябрьских выборах.

«Независимо от того, что происходит, независимо от того, кто управляет Белым домом, каковы национальные тенденции или сколько у вас денег, вы просто не можете победить на фальшивых выборах, — возмущается Эрик Куто, исполнительный директор Wisconsin Progress. — В этом и есть весь смысл махинаций с избирательными округами».

…В целом описанная ситуация является одним из симптомов кризиса американской демократии, когда партии больше не видят друг в друге достойных и заслуживающих уважения соперников.

Отсюда и желание любой ценой (хоть и через джерримендеринг) остаться у власти. А если это не получилось, то постараться вставить конкурентам палки в колеса (обструкционизм и филибастеринг) или вовсе оставить после себя выжженную землю, отняв полномочия у победителя из соперников.

Главное только — сделать все «демократическим путем».

Читайте предыдущие части:

«Самые честные выборы». Часть 19: Лучший мэр для «столицы убийств»

«Самые честные выборы». Часть 18. «Кому должен — всем прощаю»: кто отдает миллионы за контроль над миллиардами

«Самые честные выборы». Часть 17: В бой идут одни старики, «ослы» и неврастеники

«Самые честные выборы». Часть 16: Джо Байден, или «Китайский сервиз» для уставшего дедушки

«Самые честные выборы». Часть 15: Покахонтас-2020 хочет спасти Америку от «излишней» свободы слова

«Самые честные выборы». Часть 14: «Справедливость» для избранных — олигархами