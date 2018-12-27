Сирия, 27 декабря. Соединенные Штаты развернули две военные базы в Ираке вблизи сирийской границы. Курды продолжают возводить укрепления вокруг Манбиджа. Турция направила танки на северо-восток Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают вести перестрелки с джихадистами в северной части Хамы.

«Исламское государство»1: противостоит курдским силам вблизи поселения Аль-Кишма на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Курды: возводят укрепления вокруг города Манбидж в провинции Алеппо; уничтожили «джихад-мобиль» ИГ1 в городе Хаджин на юго-востоке САР.

ВС Турции: перебрасывают танки в район Манбиджа на северо-восток Алеппо.

Соединенные Штаты: развернули две военные базы вблизи границы с САР в турецкой провинции Аль-Анбар.

Провинция Алеппо

Курды продолжают вести подготовку к наступлению вооруженных сил Турции в районе Манбиджа. Информационный портал Anadolu сообщает о том, что Отряды народной самообороны (YPG) роют новые траншеи вокруг населенного пункта, а также осуществляют электромонтажные работы, чтобы провести в них свет. Напомним, курдские вооруженные формирования опасаются полномасштабных боевых действий с Турцией и протурецкими группировками, которые заявили о скором начале военной операции в данном районе.

Анкара, в свою очередь, начала переброску очередной партии военной техники к границе с САР. По данным военного источника в сети Twitter (Acemal71), несколько транспортеров с танками M60TM были замечены недалеко от города Килис в одноименной турецкой провинции. Как заявляет медиапортал Step News Agency, конвой направляется к контрольно-пропускному пункту «Ар-Раи» к северу от Манбиджа.

Провинция Дейр-эз-Зор

В юго-восточной части Сирии не прекращаются вооруженные столкновения между «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) и джихадистами «Исламского государства», стремящимися удержать последние позиции в так называемом Хаджинском кармане. Как передает Twitter-канал (VivaRevolt), ожесточенные бои фиксируются в окрестностях населенного пункта Аль-Кишма, находящегося на юго-востоке от недавно захваченной курдами деревни Аль-Букаан. Напомним, в первой половине дня также стало известно о том, что террористы лишились города Абу Хасан. Однако никакой информации о потерях сторон в живой силе или военной технике на данный момент не поступало.

Между тем курдские радикалы уничтожили один из «джихад-мобилей» террористической группировки, обнаруженный в городе Хаджин после выхода боевиков ИГ, передает на своей странице в Twitter военный источник (Hkaaman).

Провинция Ракка

Twitter-канал (Daesh_News) сообщает о том, что местное самоуправление города Ракка продолжает вести восстановительные работы в административном центре региона. Мирные жители занимаются реализацией проекта по реконструкции здания приюта, которое было практически полностью разрушено в результате бомбардировок возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции. Напомним, в городе до сих пор сохраняется катастрофическая гуманитарная ситуация, несмотря на то, что о его захвате «Демократическими силами Сирии» (SDF) стало известно еще в октябре прошлого года. Все работы по расчистке завалов и ремонту зданий осуществляются преимущественно гражданскими лицами, тогда как Вашингтон, заявлявший о намерении оказать поддержку в восстановлении Ракки, продолжает бездействовать.

Провинция Хама

В северных районах провинции Хама не утихают взаимные обстрелы между Сирийской арабской армией (САА) и силами исламистских группировок вооруженной оппозиции. Согласно информации Twitter-канала (HalabTodayTV), противоборствующие стороны обмениваются ударами вблизи населенного пункта Аль-Анкави. Напомним, в первой половине дня также поступали сведения о перестрелках в данном районе. Отмечается, что силы Башара Асада открыли огонь в ответ на провокационные обстрелы со стороны джихадистов в демилитаризованной зоне. Кроме того, несколько часов назад радикалы предприняли вылазку южнее Аль-Латамины.

Ирак

Турецкое информационное агентство Anadolu сообщает о том, что Соединенные Штаты развернули две новые военные базы вблизи сирийско-иракской границы. Со ссылкой на слова одного из иракских чиновников новостной портал передает, что военные объекты были построены в провинции Аль-Анбар, граничащей с сирийским Дейр-эз-Зором. Отмечается, что пункты базирования располагаются недалеко от населенных пунктов Аль-Каим и Эр-Рутба в непосредственной близости от сирийской границы. Иракский источник заявляет о том, что базы предназначены для предотвращения распространения террористической угрозы в Ирак, однако некоторые военные эксперты уверены, что таким образом Вашингтон намерен продолжать оказывать влияние на Сирию. Известно, что на данный момент на объектах дислоцируются десятки американских солдат. Напомним, 19 декабря президент Штатов Дональд Трамп заявил о выводе войск США из САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)