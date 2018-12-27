Матвиенко пообещала обеспечить рост зарплат россиян

Москва, 27 декабря. Стагнация доходов россиян является серьезной проблемой, власти РФ будут предпринимать все возможные меры для обеспечения роста зарплат. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Это, пожалуй, самая больная проблема. И сегодня будут приниматься все меры для того, чтобы и рост заработной платы вывести на развитие», — заявила спикер Совфеда РФ в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Матвиенко, рост экономики в 2018 году составил 1,8%, а инфляция сохранилась на уровне около 4%. Спикер Совфеда подытожила, что России удалось достичь экономической стабильности, что является важным критерием для инвесторов.

Матвиенко добавила, что в следующем году начнется реализация 12 нацпроектов. Для этого могут быть внесены изменения в законодательство в части развития цифровой экономики, отметила спикер.