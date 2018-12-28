В новогодние праздники российские туристы выберут Петербург, Казань и Сочи. ФАН-ТВ

Россиянам предстоит отдыхать 10 дней: с 30 декабря по 8 января. В пресс-центре «Парламентской газеты» рассказали о том, как в стране планируют провести длинные выходные, и на что стоит обратить внимание. Только 4% опрошенных исследовательским центром «РОМИР» планируют уехать в путешествие новогодние праздники. Большинство потенциальных туристов выбирают внутренние направления. Самыми популярными стали: Северная столица, Казань, Москва и Сочи. Часть туристов традиционно отправится за рубеж.

«Как правило, это для Нового года обычные предложения, которыми воспользовались россияне. Это, конечно, какие-то южные, восточные теплые моря. Особенно восточная часть страны уедет в Таиланд. Что касается западной части, здесь чуть больше спрос на Европу, на городской туризм», — комментирует руководитель регионального совета Российского союза туриндустрии Ольга Санаева.

Отдельное внимание уделено транспорту. Железнодорожное сообщение будет усилено введением еще 600 дополнительных подвижных составов. А новогоднее настроение будут создавать прямо в поездках и на борту самолетов.

«В ходе новогодних праздников нас ожидают интересные акции. В авиасообщении можно одеться в костюм Деда Мороза и Снегурочки и улететь абсолютно бесплатно в любой регион страны — туда, куда летает авиакомпания «Победа». Пассажиры могут прийти на стойку регистрации, дождаться вылета и получить бесплатный билет. В прошлом году 385 пассажиров воспользовались этой акцией. Железнодорожным сообщением в новогоднюю ночь воспользуются 73 тысячи пассажиров. Детям до 10 лет приготовили сладкие подарки», — рассказывает председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Столица подготовила отдельную программу. Весь исторический центр города украсили иллюминацией. Движение по Тверской улице станет пешеходным с 29 декабря до середины дня 3 декабря. Кроме того, в новогоднюю ночь метро будет работать круглосуточно.

Добавим, новогодней столицей России в этом году стала Тула. Город принял эстафету у Ханты-Мансийска. Чтобы оправдать почетное звание в регионе устроят тематические народные гуляния. Напомним, проект «Новогодняя столица России» реализуется с 2012 года при поддержке министерства культуры.

Где бы россияне не отдыхали, эксперты напоминают им о безопасности. В новогодние праздники будет работать сразу несколько горячих линий, в том числе у Общественной палаты и Общероссийского объединения пассажиров. Особенно внимательными стоит быть тем, кто собирается поехать в другие страны.