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Четыре человека скончались от гриппа на Украине

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Четыре человека скончались от гриппа на Украине

Киев, 27 декабря. Четыре человека скончались от вируса гриппа на Украине. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

Сообщается, что в течение прошлой недели на Украине гриппом и ОРВИ заболели более 216 тысяч человек. Большинство заболевших — дети и подростки до 17 лет.

«Зарегистрировано четыре летальных случая в результате заболевания гриппом», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что уровень заболеваемости среди взрослых вырос на 6,5% за неделю. Тот же показатель среди детей снизился на 1,1%. Эпидемический порог превышен в восьми регионах Украины, среди которых: Донецкая, Житомирская, Луганская, Одесская и другие области. Если же говорить о ситуации по стране, то заболеваемость превышена на 8,3%.

В Минздраве также отметили, что в этом году по стране распространяются так называемые сингапурский грипп и свиной грипп. Второе заболевание проявляло высокую активность на Украине с 2009 по 2010 год.

Автор: Регина Пак
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