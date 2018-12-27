Поклонница Тимати выиграла двухкомнатную квартиру в Москве

Москва, 27 декабря. Рэп-исполнитель и владелец лейбла Black Star Тимати порадовал поклонников перед Новым годом щедрыми подарками. Поклонница Тимати выиграла в лотерею двухкомнатную квартиру в столице.

Тимати сообщил, что определился счастливый обладатель выигрышного билета — Елизавета Мякишева. Девушка получила из рук Тимати ключи от апартаментов в жилищном комплексе «Пироговская Ривьера» в Москве.

Девушка не смогла сдержать слез, когда услышала о выигрыше. Мякишева поделилась эмоциями в социальной сети. По ее словам, вспоминая этот момент, у нее вновь и вновь накатываются слезы радости.

«Я, безусловно, благодарна Тимати, команде Black Star за такую уникальную возможность!» — написала Мякишева.

Кроме того, Тимати пообещал объявить обладателя нового «Роллс Ройс Фантома». Поклонники похвалили рэпера за столь щедрые подарки. Многие рассказали, что рады были получить от Тимати простой привет.