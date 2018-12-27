Поклонница Тимати выиграла двухкомнатную квартиру в Москве
Москва, 27 декабря. Рэп-исполнитель и владелец лейбла Black Star Тимати порадовал поклонников перед Новым годом щедрыми подарками. Поклонница Тимати выиграла в лотерею двухкомнатную квартиру в столице.
Тимати сообщил, что определился счастливый обладатель выигрышного билета — Елизавета Мякишева. Девушка получила из рук Тимати ключи от апартаментов в жилищном комплексе «Пироговская Ривьера» в Москве.
Девушка не смогла сдержать слез, когда услышала о выигрыше. Мякишева поделилась эмоциями в социальной сети. По ее словам, вспоминая этот момент, у нее вновь и вновь накатываются слезы радости.
«Я, безусловно, благодарна Тимати, команде Black Star за такую уникальную возможность!» — написала Мякишева.
Кроме того, Тимати пообещал объявить обладателя нового «Роллс Ройс Фантома». Поклонники похвалили рэпера за столь щедрые подарки. Многие рассказали, что рады были получить от Тимати простой привет.
Очень приятно, в предверии НГ побывать в роли Деда Мороза !!! И вручить ключи от двухкомнатной квартиры в ЖК «Пироговская Ривьера» (SDI GROUP) случайному победителю лотереи проходившей в течении последних месяцев !!! Ей стала @m.elisaveta с чем я ее и поздравляю !!! Завтра своего счастливого обладателя при розыгрыше, найдёт мой Роллс Ройс Фантом !!! В стройке свыше 40 точек @blackstarburger по России и за ее пределами, готовящихся к открытию !!! Вторая волна продажи франшизы по горячим условиям открыта !!! Доступны: Россия включая Москву и область, СНГ и весь мир ))) все подробности при переходе на акаунт @blackstarburger !!! Всех с наступающим НГ !!! ????????????????????????