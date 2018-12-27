Посольство РФ проверяет, есть ли среди пострадавших при нападении на церковь в Вене россияне
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Вена, 27 декабря. Российское посольство в Австрии проверяет информацию о том, есть ли среди пострадавших в Вене россияне. Об этом заявил пресс-атташе посольства Булат Хайдаров.
Ранее неизвестные злоумышленники совершили нападение на церковь в Вене. По предварительной информации, пострадали люди.
«По доступной на данный момент информации, все пострадавшие в результате нападения неизвестных являются служителями католической церкви. Уточняем, нет ли среди пострадавших российских граждан», — заявил Хайдаров в беседе с РИА Новости.
По его словам, согласно предварительным данным, нападение было совершено с целью ограбления.