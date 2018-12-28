Сирия, 28 декабря. Курды убили турецкого военнослужащего к северо-востоку от Алеппо. Боевики ИГИЛ1 подорвали СВУ в тылу SDF**** на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Десятки террористов «Джебхат ан-Нусры»1*** самовольно покинули свои позиции в районе «Большого Идлиба», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись провокационным обстрелам «Тахрир аш-Шам» на северо-востоке Латакии.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): лишилась нескольких десятков своих боевиков, самовольно оставивших позиции на западе провинции Алеппо.

Сирийская свободная армия** (ССА): перебросила значительную частью бандгрупп из Африна в Джараблус.

Курды: потеряли ряд радикалов SDF в ходе нападения арабских формирований в Хасаке; продолжают позиционные бои с ИГ1 на южной окраине Хаджина; убили турецкого военнослужащего при подрыве СВУ к северо-востоку от Алеппо.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): устроило взрыв в тылу курдских бойцов в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Латакия

Полевые командиры террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат ан-Нусры», провели перегруппировку сил у линии соприкосновения с Сирийской арабской армией (САА) в окрестностях города Кабана на северо-востоке провинции Латакия, передает новостное агентство Muraselon. После этого джихадисты возобновили обстрелы позиций правительственных войск САР с целью дестабилизации ситуации в нарушение режима прекращения огня, установленного на окраинах района «Большого Идлиба» в соответствии с российско-турецким Меморандумом о создании демилитаризованной зоны на северо-западе Сирии.

Провинция Алеппо

Радикалы курдских Отрядов народной самообороны (YPG) подорвали самодельное взрывное устройство около опорного пункта турецких солдат и их союзников из числа боевиков Сирийской свободной армии (ССА) на окраине населенного пункта Шабиран, находящегося к северо-востоку от Алеппо. По информации подконтрольного курдам канала в Twitter (@VivaRevolt), в результате очередной диверсии был убит как минимум один военнослужащий армии Турции. Более подробные сведения о потерях пока выясняются.

Анкара продолжает наращивать свой военный контингент и численность подконтрольных вооруженных группировок на северо-востоке провинции Алеппо перед возможным штурмом Манбиджа и дальнейшей полномасштабной операции против YPG в северной части САР, сообщает в Twitter (@MIG29_) военный источник. Так, из кантона Африн в Джараблус были переброшены несколько сотен радикалов ССА. Предполагается, что в ближайшее время в этот район будут передислоцированы еще порядка полутора тысяч боевиков для атак в направлении городов Манбидж и Кобани.

Главари протурецкого бандформирования «Файлак Аш-Шам» активизировали мероприятия по привлечению в свои ряды боевиков из аффилированных с «Джебхат ан-Нусрой» группировок. По данным Twitter-канала (@FSAPlatform), десятки джихадистов из состава исламистской коалиции «Тахрир аш-Шам» самовольно покинули свои позиции в предместьях города Аль-Эис на западе провинции Алеппо и убыли в поселение Урум Аль-Кубра, расположенное в нескольких километрах к юго-западу от административного центра региона.

Провинция Дейр-эз-Зор

Согласно сведениям Twitter-ресурса (@DeirEzzor24), на южных окраинах Хаджина в юго-восточной части Дейр-эз-Зора не прекращаются позиционные бои между террористами «Исламского государства» и курдскими бойцами Сирийских демократических сил (SDF). Таким образом, несмотря на уверения курдов, им пока так и удается целиком овладеть стратегически значимым городом. При этом джихадисты ИГ продолжают совершать взрывы и нападения на объекты SDF в районе «Хаджинского кармана». В результате активации СВУ боевиками ИГИЛ в Абу Хаммаме были убиты несколько курдских радикалов, также был уничтожен военных пикап «Демократических сил», предоставленный им американцами.

Провинция Хасака

Арабские вооруженные отряды, борющиеся с присутствием курдских радикалов на северо-востоке Сирии, совершили очередной налет на опорные пункты «Демократических сил» в городе Хасака, передает информагентство Al Masdar News. По сведениям портала, ополченцы атаковали ключевой командный пункт SDF на окраине административного центра одноименной провинции. Сообщается о нескольких убитых курдских бойцах, более подробные данные о причиненном «Демократическим силам» уроне в настоящий момент устанавливаются.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)