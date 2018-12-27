Стабильность вернулась в Сирию. Местных жителей ждет спокойный Новый год. ФАН-ТВ

В Министерстве обороны Российской Федерации обсудили новые данные и цифры по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики. На итоговом предновогоднем совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что для возрождения Сирии потребуется еще много сил. Но уже сейчас на свою родину вернулись более 1,574 млн сирийских граждан. С 1 января 2018 года до сегодняшнего момента на территорию Сирии прибыли 313 555 местных жителей, только за последний месяц их число составило 9770 человек.

«Потребуется еще очень много сил, терпения и, конечно, ресурсов для достижения важной цели — возрождения Сирии. На сегодняшний день значительно увеличился поток сирийцев, возвращающихся на территорию Сирии. В родные места приехали уже более 1,574 млн сирийцев», — заключает Михаил Мизинцев.

По словам генерал-полковника, люди сожалеют, что не вернулись с чужбины раньше. Они верили информации западных СМИ и боялись приезжать на территорию своей страны.

«Посещая своих родных и близких, сирийцы воочию видят, что восстановление страны действительно идет полным ходом, а мирная жизнь перестала быть нереализуемой мечтой. У многих возникает разочарование от того, что они не вернулись на родину раньше. Граждане порой справедливо негодуют по поводу той откровенной лжи о ситуации в их стране, которой их ежедневно обрабатывают за рубежом. Рассчитываем, что вскоре прекратятся необоснованные обвинения Запада в недостаточности условий для возвращения беженцев на родину», — подчеркивает российский военачальник.

В Сирии восстановление инфраструктуры находится на завершающем этапе. Уже отремонтировано почти 4,8 тысячи жилых домов, введено в эксплуатацию 270 медицинских учреждений, отремонтировано около 1,5 тысяч образовательных учреждений, 290 объектов водоснабжения и 280 хлебопекарен, восстановлено более тысячи электроподстанций и без малого 14,3 тысячи промышленных предприятий. На территории Сирии получилось ликвидировать террористическое присутствие, добиться политического урегулирования и социально-экономического восстановления страны, а главное — массового возвращения беженцев к местам постоянного проживания. Но по-прежнему есть зона, где отпраздновать Новый год вряд ли получится. Это территория лагеря «Рукбан», где проживает до 50 тысяч человек

«Серьезную озабоченность вызывает ситуация, сложившаяся в лагере внутренне перемещенных лиц «Рукбан», расположенном в 55-километровой «эксклюзивной» зоне, созданной в одностороннем порядке американцами вокруг своей военной базы «Эт-Танф». 19 декабря президент США Дональд Трамп заявил о скором выводе американских сухопутных войск из Сирии. Мы неоднократно указывали на то, что нелегитимное вооруженное присутствие США в Сирии является препятствием на пути урегулирования в этой стране. Вместе с тем нам пока ничего не известно о причинах этого решения и о планах американцев. Этот гамбит еще предстоит разгадать», — сетует представитель МИД России Игорь Цариков.

Плохому на заседании уделили немного времени. Все надеются, что до Нового года США освободит людей, которые попали в лагерь «Рукбан», и Сирия сможет встретить Новый год дружно, спокойно и всей страной. На заседании особо отметили, что после праздников сирийцев не ждёт нищета. В стране находится 5401 предприятие, на 2122 из них производство уже восстановлено, а на 3279 строительство находится на завершающем этапе. Полное восстановление сирийских предприятий позволит обеспечить 136 061 рабочее место.

«В Сирии нужен мир, возможность с полной отдачей трудиться на благо этой прекрасной страны, ее развития и процветания. Всем членам координационных штабов России и Сирии желаю успеха в Новом 2019 году в деле обеспечения добровольного, безопасного и достойного возвращения сирийцев к родным очагам, а также скорейшего возрождения мирной жизни на всей территории Сирийской Арабской Республики», — пожелал жителям страны Михаил Мизинцев.

В преддверии Нового года Министерство обороны Российской Федерации, правительства Московской, Тульской и Калужской областей, содружество «Боевое братство», некоммерческая организация «Русская гуманитарная миссия», Всероссийское военно-патриотическое детско-юношеское общественное движение «ЮНАРМИЯ», сводная концертная бригада в составе фронтового ансамбля «Братья казаки» и многие другие направили военнослужащим российской авиационной базы, гражданам Сирийской Арабской Республики и, конечно же, детям, большое количество гуманитарной помощи и новогодних подарков.