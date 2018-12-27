Россиянку арестовали в Хельсинки по запросу США

Хельсинки, 27 декабря. Гражданка РФ Мира Тэрада была задержана в Хельсинки из-за «ордера» США. Девушку задержали без объяснения причин и предъявления обвинений и направили в изолятор.

Как рассказала мать девушки Светлана Рогожина, на паспортном контроле в аэропорту Хельсинки девушку задержали из-за запроса США на ее экстрадицию. Девушку содержат в изоляторе, при этом власти Финляндии «сами не знают, что с ней делать». В Хельсинки ждут дальнейших указаний из Вашингтона.

«Второго января состоится повторное заседание, в результате которого ее либо освободят, либо до конца месяца передадут США», — рассказала Рогожина в комментарии KP.ru.

Девушка училась в лингвистическом университете в Вашингтоне и там вышла замуж. В 2016 году Тэрада вернулась в Россию. Никаких проблем с законом у девушки не было.

Адвокат Александр Трещев, комментируя арест россиянки, заявил, что нельзя допустить экстрадиции Тэрады в США. Ее невиновность нужно доказывать сейчас и «спасать ее сейчас». В США ее ждут «нечеловеческие условия и пытки».