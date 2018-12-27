Форекс-дилер «Альпари» намерен обжаловать решение ЦБ об отзыве лицензии

Москва, 27 декабря. Компания «Альпари Форекс» планирует обжаловать решение Центробанка по аннулированию лицензии. Об этом говорится в сообщении компании.

В пресс-службе «Альпари Форекс» подчеркнули, что в настоящий момент компания не получала уведомления от регулятора об отзыве лицензии. Она продолжает обслуживать клиентов.

«При получении уведомления, российское юридическое лицо будет действовать в полном соответствии с законодательством РФ и обжалует решение регулятора в установленном законом порядке», — подчеркнули в «Альпари Форекс».

В пресс-службе считают, что информация, опубликованная на сайте Центробанка не дает понимания, почему регулятор намерен отозвать лицензии у всех компаний, которые не являются дочерними структурами «Апьпари Форекс».

Напомним, 26 декабря Центробанк заявил о ликвидации лицензии у пяти форекс-диллеров: «Форекс клуб», Фикс трейд», «Трастфорекс», «Альпари форекс» и «Телетрейд групп», сообщала «Газета.ru».

Лицензии будут аннулированы с 27 января 2019 года.