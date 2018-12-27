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Самолет США провел разведку у берегов Крыма и Калининградской области

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Самолет США провел разведку у берегов Крыма и Калининградской области

Вашингтон, 27 декабря. Стратегический самолет военно-воздушных сил США Boeing RC-135V провел разведку у берегов Крыма и у границ Калининградской области. Об этом говорится в сообщении мониторингового ресурса PlaneRadar в Twitter.

Отмечается, что американский самолет радиоэлектронной разведки вылетел с греческого острова Крит около 07.50 по московскому времени. Через несколько часов борт начал изучать побережье Черного моря.

«08.20 по московскому времени. Приближается к акватории Черного моря», — говорится в сообщении PlaneRadar.

Сообщается, что около 13.00 самолет вернулся на аэродром базирования. Позднее такой же борт провел полет у границ Калининградской области и Белоруссии.

Напомним, в ноябре военнослужащие РФ перехватили самолет-разведчик США над Черным морем. В Штатах маневр Су-27 назвали небезопасным, однако Москва опровергла данное утверждение. В Минобороны РФ сообщили, что над нейтральными водами Черного моря была обнаружена неизвестная цель, которую удалось идентифицировать и сопроводить, не нарушая воздушных границ.

Автор: Регина Пак
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