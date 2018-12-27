МЭР отказалось принимать новогодние подарки после истории с Улюкаевым

Москва, 27 декабря. Министерство экономического развития РФ отказалось принимать новогодние подарки. Об этом сообщило издание The Bell со ссылкой на сотрудника одной из государственных структур.

По словам собеседника СМИ, в Минэкономразвития приняли только поздравительную открытку, а все остальные подарки вернулись отправителям.

«Мы прислали подарки руководству, но из всего набора там оставили только открытку, остальное вернули обратно», — сказал источник в комментарии The Bell.

Еще один собеседник издания отметил, что решение министерства не принимать подарки было принято после истории с корзинками главы «Роснефти» Игоря Сечина. Бывший глава МЭР Алексей Улюкаев был задержан представителями правоохранительных органов, которые обнаружили у экс-министра корзинку с колбасой и сумку, в которой лежали два миллиона долларов. В отношении Улюкаева было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

Напомним, сотрудники государственных структур в России могут принимать подарки в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными событиями.