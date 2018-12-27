Путин назвал главные события уходящего года

Москва, 27 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе торжественного приема в Большом театре заявил, что уходящий год был особенным и для каждого разным, и назвал главные события 2018 года.

Глава государства отметил, что традиционная предновогодняя встреча проходит в новом формате. Путин также добавил, что балет «Щелкунчик», который будет показан в Большой театре, уже давно стал символом Нового года и Рождества.

Путин заявил, что 2018 года «был особенным и для всех, вероятно, разным». При этом можно отметить некоторые события, которые стали важными как в России, так и за ее пределами: открытие Крымского моста и чемпионат мира по футболу. Лидер РФ подчеркнул, что мундиаль прошел «блестяще».

«Я выражаю особую благодарность этим настоящим гражданам, кто поддерживал и помогал проводить проекты этого года», — заявил президент РФ.

Кроме того, Путин поблагодарил военнослужащих, которые выполняли боевые задачи, в том числе и за рубежом, муниципальные власти, учителей, врачей и предпринимателей.