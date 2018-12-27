Тело погибшего во львовской тюрьме ополченца доставили в РФ

Москва, 27 декабря. Тело избитого до смерти во львовской колонии гражданина РФ Валерия Иванова, который воевал на стороне ополченцев Луганской народной республики, доставлено на территорию России. Об этом сообщил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник.

«Гроб с телом военнопленного Валерия Иванова, убитого в львовской тюрьме, пересек украинско-белорусскую границу, затем и белорусско-российскую и сейчас уже находится на территории России», — заявил Мирошник в комментарии РИА Новости.

Предположительно в пятницу тело Иванова будет доставлено на родину в Северодвинск Архангельской области. Похороны запланированы на 29 декабря.

Россиянин Иванов скончался во львовской тюрьме от побоев охраны. Медэкспертиза показала, что у гражданина РФ были характерные для побоев травмы – перелом четырех ребер, а также закрытая черепно-мозговая травма, что может свидетельствовать об убийстве.

Ранее руководитель медико-социального сектора СДД Ольга Кулыгина рассказала Федеральному агентству новостей, что передача произошла на пункте пропуска на украинско-белорусской границе.