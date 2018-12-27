Фура насмерть сбила двух рабочих на трассе М-4: опубликовано видео

Ростов-на-Дону, 27 декабря. На трассе М-4 в районе города Новошахтинск Ростовской области фура сбила двух рабочих. Видео с места инцидента появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Фура влетела в дорожную спецтехнику, которая стояла поперек трассы М-4. Водитель фуры не успел притормозить, грузовик сбил насмерть двух человек.

На месте ЧП находятся оперативные службы. Правоохранители проверяют обстоятельства инцидента. Движение на трассе значительно затруднено.