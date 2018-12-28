Главврач больницы Кемеровской области придумал, как из бахил создать мебель 

Пока чиновники ломают головы, как решить мусорный вопрос, главный врач Областного клинического центра охраны здоровья шахтеров Кемеровской области (ГАУЗ КО ОКЦОЗШ) разработал и запатентовал устройство, позволяющее без вреда для окружающей среды производить садовую мебель и тротуарную плитку из бахил и других одноразовых медицинских материалов.

Федеральное агентство новостей поговорило с изобретателем и узнало, как пришла идея подарить одноразовым медицинским расходным материалам вторую жизнь и что из этой идеи вышло.

В августе 2018 года крупнейшему медицинскому учреждению области, где занимаются снижением заболеваемости среди жителей угледобывающих регионов, Областному клиническому центру охраны здоровья шахтеров исполнилось 25 лет. За четверть века в центр обратились свыше 400 тысяч пациентов, выполнено более 150 тысяч операций, а в его детскую и взрослую поликлинику обращались свыше 6 миллионов раз.

Востребованность медицинского учреждения и необходимость соблюдать максимальную чистоту привели к тому, что главному врачу самому пришлось придумывать способ утилизации использованных одноразовых медицинских материалов.

«Жизнь заставляет главного врача, кроме науки и медицины, разбираться еще и в ЖКХ, — рассказал корреспонденту ФАН главный врач центра, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Ваграм Агаджанян. — Где-то 15 лет назад мы перешли на одноразовое операционное белье. Тогда же стало понятно, что его некуда девать: не было ни фирм по его приему, ни разработок по утилизации, хотя все мы знаем, что срок разложения этого мусора достигает тысячи лет».

Основной целью при разработке безопасного способа утилизации медицинских расходников, вставшей перед героем публикации, было сделать так, чтобы мусор не мешал и не вредил обществу. В очередной раз обдумывая различные варианты решения вопроса утилизации, Агаджанян пришел к великолепной идее: плавить пластик, а из полученного материала изготавливать вещи, которые пригодились бы в быту.

При создании полезных предметов в ход идут все одноразовые пластиковые вещи: бахилы, простыни, операционные халаты, шапочки и многое другое. В какой-то момент изобретатель даже подумывал таким образом уничтожать одноразовые шприцы, но из-за другого состава получался некрасивый мутный цвет. Поэтому использованные шприцы сдаются специальной фирме, занимающейся переработкой.

«Начали делать заборчики, скамейки, тротуарную плитку, вазоны и многое другое, — пояснил ФАН главврач. — Моей разработке уже 10 лет, но только сейчас на предметы, украшающие территорию нашего центра, стали обращать внимание».

Весть о том, что из обычных бахил можно создать предмет, равноценный предмету искусства, дошла до врачей и других клиник. Сейчас в центр поступает не один десяток запросов помочь с утилизацией пластика.

«У меня много идей и запатентованных изобретений. Насчитывается порядка 50 штук. Когда есть необходимость, приходится думать, — добавил Агаджанян. — Мы никогда не ставили задачу сделать вазу, а думали о переработке, которая не мешает обществу».

Таким образом, помимо избавления от одного из существенных пунктов в статье расходов, центру удалось украсить не только территорию клиники, но даже выйти за ее пределы. Предметы, изготовленные из расплавленных бахил, теперь украшают и город Ленинск-Кузнецкий, в котором располагается клиника.