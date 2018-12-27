Песков пошутил насчет «бегства» с работы ради шоу Навки

Москва, 27 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков покинул президентский прием в Большом театре, чтобы поддержать свою супругу, фигуристку Татьяну Навку, на премьере нового мюзикла «Аленький цветочек». Об этом Песков рассказал на встрече с журналистами.

Он отметил, что не мог не посетить шоу в тот день. Татьяна Навка является продюсером «Аленького цветочка» и исполняет в постановке главную роль: на льду она появится в образе младшей дочери купца — Настеньки.

«Сбежал, не отпрашиваясь. По правде сказать, там активная часть (рабочего графика президента) завершилась, будет новогодний прием в Большом театре, там будут давать «Щелкунчика», но, естественно, я в этот день не мог быть на «Щелкунчике», надо было быть здесь», — признался Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что зрителей ждет незабываемое шоу, и шутливо отметил, что в последнее время достаточно редко видел супругу из-за репетиций.

Премьерный показ мюзикла на льду «Аленький цветочек» состоится во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. В образе Чудовища перед зрителями предстанет известный фигурист и пятикратный чемпион США Петр Чернышев. Роль купца исполнит двукратный призер зимних Олимпийских игр Виктор Петренко.

Партия главной героини — Настеньки — прозвучит в исполнении Ани Лорак. Партию Чудовища исполнил Григорий Лепс, партию принца озвучил Александр Панайотов. В озвучке мюзикла также приняли участие: Филипп Киркоров, Николай Басков и другие исполнители. Режиссер-постановщик «Аленького цветочка» — Алексей Сеченов.